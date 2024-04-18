حمدان بن محمد يوجّه الجهات الحكومية في دبي بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية في إمارة دبي بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة تضمن استعداد الإمارة وبنيتها التحتية للتحديات، ورفع الجاهزية في مختلف القطاعات للظروف غير المتوقعة الناشئة عن الحالات الجوية.

جاء ذلك، خلال اجتماع سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في إمارة دبي، مع عدد من المسؤولين في إمارة دبي، لمتابعة تطورات العمل والجهود الهادفة لتجاوز آثار الحالة الجوية غير المسبوقة التي شهدتها الدولة يوم الثلاثاء الماضي، والوقوف على إنجازات فرق عمل حكومة دبي وجهودها المتواصلة في تسريع عودة الحياة الطبيعية إلى كافة مناطق ومرافق الإمارة.

وقال سمو ولي عهد دبي: «التحديات التي مرت بها دبي خلال الأيام القليلة الماضية تتطلب العمل على تطوير آليات الاستجابة للحالات الطارئة عبر خطط استباقية تضع في الاعتبار مختلف السيناريوهات وتبتكر الحلول الناجحة لها».

وأضاف سموه: «تابعت مع جميع الجهات في دبي طوال فترة الحالة الجوية الأخيرة، تطورات عملها، وجهودها لإيجاد الحلول لتحديات هذا الظرف الاستثنائي، الذي واجهه جنودنا المجهولون في فرق الاستجابة والحالات الطارئة بكل تفانٍ وحرص وعزم، بمساندة من أفراد المجتمع الأوفياء، وشكلت هذه التجربة غير المسبوقة فرصة للمراجعة وتقييم الأداء والنظر في أوجه التحسين، لذلك وجهت حكومة دبي بتطوير رؤية استباقية وخطط تعزز الجاهزية والكفاءة وترتقي بالفاعلية في مواجهة الظروف المشابهة».

وقال سموه:«إن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تتميز بنموذج تطويري يرتكز على مواصلة التعلم والاستفادة من التجارب، والاستعداد للمستقبل، والاستباقية في مواجهة التحديات».. مشيراً إلى أن الحالة الجوية غير المسبوقة التي مرت بها الدولة، مثلت تحدياً وفرصة لمزيد من التطوير والتحسين ومراكمة الخبرات.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المسؤولين المشاركين في الاجتماع، وفريق عمل حكومة دبي، بمواصلة العمل وتكثيف الجهود وتسريع الإنجاز، مؤكداً أن سلامة أفراد المجتمع هي الأولية القصوى لحكومة دبي.

حضر الاجتماع معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسعادة منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

واستمع سموه من المشاركين في الاجتماع إلى تطورات العمل في مختلف القطاعات لمواجهة آثار الحالة الجوية الأخيرة وأبرز مستجدات عمل مختلف القطاعات الحيوية واطلع على جهود الجهات الحكومية في ضمان سلاسة وسهولة تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أفراد المجتمع.