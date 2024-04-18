«الوطني الاتحادي» يشارك في اجتماعات لجان البرلمان العربي بالقاهرة

شارك سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، وسعادة محمد حسن الظهوري عضو المجموعة، في اجتماعات لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية التي عقدت اليوم «الخميس» في العاصمة المصرية القاهرة، تحضيراً للجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المقررة بعد غد «السبت» في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وعن مشاركته في اجتماعي لجنة فلسطين ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، قال سعادة محمد اليماحي إن اجتماع لجنة فلسطين بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتداعيات الوضع الإنساني في غزة، في حين ناقشت لجنة الخارجية، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، ومسودة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2023.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية إدراج الحدث التاريخيّ الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة وهو مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ «كوب 28» في تقرير اللجنة، حيث توج المؤتمر باتفاق الإمارات التاريخي لحشد الجهود الدولية لنحو 198 دولة من أجل مستقبل العمل المناخي والاستدامة.

كما ناقشت اللجنة أحد البنود المتعلقة بإعداد رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين وتجريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية، موضحاً أن دولة الإمارات تبنت استخدامات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومتها الأمنية والحماية لمنع تنقل وسفر الإرهابيين.

وقال سعادة محمد الظهوري إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، استعرضت مسودة قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي (فقد وهدر الطعام) المحال من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تنفيذاً لقرار اللجنة الفرعية المعنية بالقضاء على الجوع، وناقشت مستجدات التحضير للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي، حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً، آلية إعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال، نظراً لأهمية وضع استراتيجية عربية لدعم وريادة الأعمال كونها تمثل رافداً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 متفوقة على العديد من الاقتصادات المتقدمة.