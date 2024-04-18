محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة خليفة المهيري



قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اليوم «الخميس»، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة عبيد بودهوم المهيري، والد كل من عبيد وثاني وأحمد ومحمد خليفة بودهوم المهيري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وقدّم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية.