«حديقة أم الإمارات» تدرب الصغار على «الاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

تدرب حديقة أم الإمارات الأطفال على تحويل المواد البلاستيكية والعلب والعبوات الورقية إلى منتجات مفيدة، بهدف إثراء قدراتهم الإبداعية وتشجيعهم على الاهتمام بالبيئة. وتنظم الحديقة، الأحد المقبل، في منطقة «مزرعتي الصغيرة»، ورشة عمل تفاعلية للأطفال حول إعادة التدوير، بمناسبة يوم الأرض. وتسلط الورشة التي تعقد بالشراكة مع «فاين كومينتيز» الضوء على أهمية إعادة التدوير والاستدامة، وتتيح تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة للأطفال، من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية والحوارات الملهمة، التي تمكّن الصغار من فهم أهمية الحفاظ على البيئة. وأكدت الحديقة التزامها بالاستدامة، ودعمها للعمل البيئي، وتعزيز ثقافة الاستدامة والعناية بالصحة واللياقة البدنية من خلال مجموعة واسعة من الفعاليات، التي تشمل ورش عمل حول إعادة التدوير ومبادرات المشي والأنشطة البدنية، مثل اليوغا والتمارين الرياضية.