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علوم الدار

نظام ذكي لإدارة الحياة في «السعديات»

نظام ذكي لإدارة الحياة في «السعديات»
19 ابريل 2024 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

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في خطوة ترسخ للحياة الذكية في إمارة أبوظبي، أطلقت الدار العقارية «الدار»، أول نظام ذكي لإدارة المناطق في الدولة، يغطي مجمع «سعديات غروف»، في جزيرة السعديات بأبوظبي، وذلك تمهيداً لتوسيع نطاق استخدامه عبر جميع أنحاء المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات وخارجها.
ووقعت «الدار»، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، اتفاقية تعاون مع شركة «سيمنس»، لإطلاق النظام الجديد الذي يرتكز على برمجيات تشمل توفير تحليلات متقدمة للطاقة، ويساعد قاطني المشروع على تبني أساليب حياة صديقة للبيئة، ويجعل المجمع نموذجاً عالمياً رائداً للحياة الحضرية الذكية.
وتقوم أجهزة الاستشعار في النظام الجديد بمراقبة جودة الهواء، ومستويات الضوضاء، كما يدعم الذكاء الاصطناعي تطوير تقنيات متقدمة للصيانة التنبؤية، وضمان أعلى مستويات السلامة والأمان.

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