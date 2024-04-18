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علوم الدار

شخبوط بن نهيان يشارك في الجلسة العامة رفيعة المستوى حول تسريع نشر الطاقة المتجددة بأفريقيا

شخبوط بن نهيان يشارك في الجلسة العامة رفيعة المستوى حول تسريع نشر الطاقة المتجددة بأفريقيا
18 ابريل 2024 22:13

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الجلسة العامة رفيعة المستوى حول تسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا، بحضور معالي الدكتور جيمي جاسور وزير البنية التحتية في رواندا، ومعالي ديفيس تشيرشير أمين مجلس الوزراء لشؤون الطاقة والبترول في كينيا، ومعالي فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، خلال الدورة الرابعة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تعقد في العاصمة أبوظبي.
وتأتي الدورة الرابعة عشرة تحت عنوان «نتائج مؤتمر الأطراف cop28 تسريع التحول في مجال الطاقة من خلال دعم تطوير حلول طاقة نظيفة تسهم في مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات» وذلك في أعقاب الالتزام العالمي الناجح بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بقيادة الاتحاد الأوروبي ورئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، والذي حظي بدعم أكثر من 120 دولة، وتم تضمينه في استنتاجات مؤتمر الأطراف التي تتعهد بها جميع الأطراف.
وألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان كلمة، خلال مشاركته في الجلسة العامة، سلط الضوء فيها على جهود دولة الإمارات في مجال تسريع نشر الطاقة المتجددة في أفريقيا وأهمية إشراك المجتمع الدولي والتعاون من أجل تلبية احتياجات القارة.
وقال معاليه: «تنعكس العلاقة القوية بين دولة الإمارات وأفريقيا في شراكاتنا ومشاريعنا التنموية، حيث تستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في ازدهار القارة الأفريقية بأكملها، من خلال مشاريع البنية التحتية الحيوية والتعاون الدبلوماسي والإنساني والتنموي، وتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة لتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية».
كما أكد معاليه على أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات بصفتها عضواً نشطاً وفعالاً في المجتمع الدولي، مشيراً إلى المسؤولية التي تأتي مع مثل هذه الفرص والتزام الدولة بتحقيق نتائج ملموسة لمعالجة التهديدات المتزايدة لتغير المناخ.
كما دعا المجتمع الدولي للتعاون وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا للعمل نحو تعزيز إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في أفريقيا ودفع التنمية المستدامة إلى الأمام.

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