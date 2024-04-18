ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء رومانيا في واحة الكرامة

استقبل سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، في واحة الكرامة، معالي أيون مارسيل تشيولاكو، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، الذي يزور دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ودولة السيد أيون مارسيل تشيولاكو مراسم حرس الشرف الذي اصطفَّ لتحيتهما، ثمَّ وضع رئيس الوزراء الروماني إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكوَّن من 31 لوحاً يستند كلٌّ منها إلى الآخر، ما يرمز إلى الوحدة والتلاحم والتكاتف بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

واستمع دولة السيد أيون مارسيل تشيولاكو، خلال جولته في أرجاء الواحة، إلى شرحٍ عن واحة الكرامة ومرافقها، وما تتضمَّنه من دلالات ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم، وتُعبِّر عن كثيرٍ من القيم الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، سجَّل رئيس وزراء رومانيا كلمةً في سجل الزوّار عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُذكَر أنَّ واحة الكرامة تعدُّ مَعلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، وشُيِّدت تخليداً لبطولات شهداء دولة الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، وحماية مكتسباته ومُنجزاته.