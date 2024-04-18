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علوم الدار

«السلامة الغذائية» تغلق مطعم ومشاوي «هابينيس جراس لاند» بأبوظبي

المطعم المغلق (من المصدر)
19 ابريل 2024 01:53

أبوظبي (الاتحاد) 

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أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم ومشاوي هابينيس جراس لاند هوت بوت في شارع المطار بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم
(CN-1193111)، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار وجود مخالفات تؤثر على سلامة المواد الغذائية، وتقاعس المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات، حيث صدر بحق هذه المنشأة أربع مخالفات لأسباب تتصل بتفشي الحشرات، وتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وتخزين المواد الغذائية المطبوخة والجاهزة للتقديم بحالة مكشوفة وغير محمية من مخاطر التعرض للتلوث، مما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.
وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة، للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية. وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
أبوظبي
الإمارات
إغلاق إداري
مخالفات الصحة العامة
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