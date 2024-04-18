«الوقاية والسلامة» في الشارقة: تأمين أماكن العمل والأماكن المحصورة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة، أهمية توخي الحيطة والحذر من قبل الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة كافة خلال فترة المنخفض الجوي، وذلك لضمان أمن وسلامة العاملين في الأماكن الإنشائية. ونوهت بأهمية تحديد كل الأماكن المحصورة، وتوفير لوحات السلامة اللازمة لتحذير العمال وغيرهم من الأفراد بذلك.

حيث أكدت الهيئة من خلال منشوراتها أهمية الاستعداد لحالات الطوارئ، من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة للعمال والإشراف على عملهم، وتدريبهم كجزء من تنفيذ إجراءات الطوارئ، فضلاً عن توفير الموارد الكافية لإعداد خطة الطوارئ، وتنفيذها وتحديثها وإتاحة جميع المعدات والعمال المطلوبين لدعم الخطة الموضوعة.

كما أكدت ضرورة وضع خطط طوارئ مناسبة لمكان العمل، والتأكد من أن إجراءات الطوارئ تتضمن الاستجابة بشكل فعال لأي حالة طوارئ يمكن أن تحصل في المنشآت خلال فترة العمل، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق إجراءات الإخلاء لجميع مواقع العمل، ومراجعة الخطوات بشكل دوري، وعند حدوث تغييرات في العمليات في مواقع العمل.

وشددت الهيئة على الجهات بأهمية تحديد الأماكن المحصورة كافة، وتوفير لوحات السلامة اللازمة لتحذير العمال وغيرهم من الأفراد. ويحظر حظراً باتاً الدخول إلى تلك الأماكن إلا من خلال إنشاء نظام العمل الأمن والملائم، كما ويجب أن يضطلع شخص مختص بتحديد أنشطة العمل التي تتطلب الدخول إلى الأماكن المحصورة وتقييمها بشكل ملائم، والأماكن المحصورة هي الأماكن التي يكون الدخول إليها والخروج منها محدوداً أو مقيداً، وهي ليست مصممة بحيث يتم شغلها بشكل مستمر، كما يمكن أن يكون المكان المحصور مكاناً ذا طبيعة مغلقة، والذي قد تنشأ به مخاطر التعرض للوفاة أو الإصابة خطيرة من مواد أو ظروف خطرة، ويسهل التعرف على بعض الأماكن المحصورة مثل الحاويات ذات الفتحات المحدودة.

وأضافت: «يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: صهاريج التخزين، والصوامع، وأوعية التفاعل، والمصادر المغلقة، وشبكات الصرف الصحي. كما قد يكون هناك أماكن محصورة أخرى أقل وضوحاً، ولكنها قد تكون بالقدر نفسه من الخطورة، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: الصهاريج والغرف المفتوحة من أعلى، وغرف الاحتراق في الأفران، ومجاري الهواء، والغرف عديمة أو سيئة التهوية».

وأكدت هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة أنه من الضروري ملاحظة أنه لا يمكن تقديم قائمة شاملة بالأماكن المحصورة، فقد تصبح بعض الأماكن محصورة عندما يتم تنفيذ العمل أو أثناء إنشائها أو تصنيعها أو تعديلها فيما بعد.

وأكدت هيئة الوقاية والسلامة أن الغرض من إنشاء مثل هذه الأدلة والقوائم تطوير أدلة الممارسة المهنية لتقديم الدعم للجهات الحكومية والمنشآت الخاصة، وذلك عبر توفير المعلومات التي تساعد في الامتثال لمتطلبات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، وتمثل المعلومات الواردة في الدليل الذي نشرته الهيئة أدنى من المتطلبات المقبولة والواجب اتباعها، ويمكن للجهات الحكومية والمنشآت الخاصة تطبيق متطلبات أعلى من المذكورة، ولكن ليس من المقبول تطبيق ممارسات أقل منها.

كما تعمل هيئة الوقاية والسلامة بجهود مكثفة لضمان سلامة العاملين والمشروعات في المواقع الإنشائية.

وقال الشيخ سيف بن محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة: «تؤكد هيئة الوقاية والسلامة ضرورة التزام جميع العاملين في المواقع الإنشائية بالإرشادات والتعليمات لضمان السلامة العامة، والحفاظ على وتيرة العمل بشكل آمن».