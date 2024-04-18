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«الاتحاد للكهرباء والماء» تتلقى 3200 بلاغ أثناء هطول الأمطار

خلال إصلاح أحد أعمدة الكهرباء بعد سقوطه (من المصدر)
19 ابريل 2024 01:52

سعيد أحمد (أبوظبي)
ثمَّن المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للكهرباء والماء، جهود الفرق الميدانية التابعة للشركة، وتعاون الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وغيرها من الجهات المعنية في مختلف المناطق، وعلى رأسها البلديات المحلية، ما أسهم في سرعة إنجاز وحل 80% من بلاغات الطوارئ التي تم تلقيها خلال فترة الحالة الجوية وهطول الأمطار.
وقال المهندس يوسف آل علي إن الشركة تلقت في أقل من 36 ساعة، أكثر من 3 آلاف و200 بلاغ عن انقطاع إمدادات الماء والكهرباء في مناطق مختلفة تقع تحت إشراف الشركة في المناطق الشمالية من البلاد، مؤكداً أنه تم التعامل الفوري مع أكثر من 320 بلاغاً يخص المياه، وما يزيد على 1550 للكهرباء، حيث تركزت انقطاعات التيار الكهربائي في إمارة عجمان بواقع 35%، يليها إمارة رأس الخيمة بنسبة تراوح 27% من إجمالي عدد البلاغات التي تم تلقيها.

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وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للكهرباء والماء أن 80% من البلاغات تم إنجازها في نهاية الأربعاء الماضي، و10% تعذر الوصول إليها بسبب عدم توافر طريق سالك، في حين أن 10% من تلك الأعطال كان نتيجة لأعطال داخلية تخص أصول المتعاملين، حيث قامت الشركة بدورها في تنبيه المتعاملين إلى ضرورة الاعتماد على مختصين معتمدين لإصلاح تلك الأعطال أو غيرها، لاعتبارات السلامة وضماناً لاستمرارية الخدمة.
وأشار إلى أن الفريق الميداني للشركة يضم أكثر من 300 مهندس وفني، إلى جانب الطواقم الإدارية والدعم اللوجستي، مؤكداً أن نجاح جهود التعامل مع تلك البلاغات، كان ثمرة لجهود تعاونية مشتركة، لم تقتصر على السلطات الوطنية والمحلية فحسب، بل شملت أيضاً جهود الشركاء من المقاولين ومتعهدي الصيانة، يمثلهم نحو 10 شركات رئيسية، حيث تم تفعيل خطة الدعم المسبق، وكان لمساهماتهم دور كبير في إنجاح خطة الاستجابة لحالات الطوارئ.
ودعا المهندس يوسف آل علي الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من الأسلاك الكهربائية أثناء هطول الأمطار، وتجنب تشغيل الأجهزة والمفاتيح الكهربائية إذا طالتها المياه، والتأكد من إغلاق فتحات أنابيب التوصيلات الكهربائية الموجودة في سطح المبنى باستخدام مادة رغوية «فوم» حتى لا تتسرب المياه إلى لوحة المفاتيح، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن المحولات والعدادات والتمديدات الكهربائية، لافتاً إلى أن القنوات الرقمية للشركة متاحة على مدار الساعة، وأن فرق العمل المختصة على أتم الاستعداد للتعامل الفوري مع جميع الحالات الطارئة.

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