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علوم الدار

«الإمارات لأبحاث التنقل» شريك أكاديمي لـ«دريفت إكس»

«الإمارات لأبحاث التنقل» شريك أكاديمي لـ«دريفت إكس»
19 ابريل 2024 01:51

العين (وام)

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يشارك مركز الإمارات لأبحاث التنقل التابع لجامعة الإمارات بصفته شريكاً أكاديمياً بفعالية «دريفت إكس (DRIFTx)» العالمية المخصصة لابتكارات وحلول التنقل الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها في قطاع النقل المستدام الجوي والبري والبحري، وذلك يومي 25 و26 أبريل الجاري في ياس مارينا بأبوظبي. يجمع الحدث رواد الأعمال والخبراء والمبتكرين وأصحاب القرار في القطاع، وذلك تزامناً مع أسبوع أبوظبي للتنقل الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للتنقل المستدام.
تعد فعالية «دريفت إكس»، التي تستضيفها دائرة البلديات والنقل - أبوظبي بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) وشركة بيانات، الحدث الأول من نوعه الذي يجمع قادة القطاع والمبتكرين لاستعراض أحدث ابتكارات وحلول التنقل الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها في قطاع التنقل المستدام.
وقال الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات:«إن مشاركة الجامعة في هذا المعرض تأتي في إطار إيماننا بدور الجامعة المهم في دعم الأهداف الوطنية المشتركة المتمثلة في تعزيز الحوار والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بقطاع التنقل للإسهام في تشكيل ملامح مستقبل التنقل المستدام وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للتنقل المستدام».
من جهته، قال الدكتور حمد الجسمي مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقل: «نهدف من هذه المشاركة باعتبارنا الشريك الأكاديمي لفعالية «دريفت إكس DRIFTx»، إلى تعزيز أواصر التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة في دولة الإمارات استناداً إلى خبرة المركز التي تعود إلى 20 سنة مضت في مجال الأبحاث التطبيقية والاستشارات».

جامعة الإمارات
التنقل الذكي
قطاع النقل
الإمارات
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