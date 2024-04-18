تعاون بين «أبوظبي للخلايا الجذعية» و«الهلال» لتوفير عمليات زراعة نخاع العظم للمرضى

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية»، اتفاقية مع «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» لتعزيز توفير عمليات زراعة نخاع العظم للمرضى المحتاجين، وتزويدهم بالرعاية طوال فترة العلاج من خلال «برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم».

وبموجب الاتفاقية، يقدِّم «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية» الاستشارات الطبية للمرضى المحوَّلين من اللجنة الطبية في «الهلال الأحمر الإماراتي»، ويتعاون الجانبان على توحيد الجهود في مبادرات لجمع التبرُّعات التي تهدف إلى تمويل عمليات زراعة نخاع العظم للمرضى المحتاجين والتي سيتم إجراؤها في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.

وتهدف الشراكة إلى توفير علاجات منقِذة لحياة المرضى المصابين بسرطانات الدم المختلفة، واضطرابات الدم، وأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد، والأمراض الوراثية المختلفة. ويسهم التعاون في ضمان حصول المرضى على أعلى مستوى من الرعاية والدعم طوال فترة العلاج، من خلال «برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم»، التابع لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الذي اعتمدته دائرة الصحة - أبوظبي مركزاً للتميُّز في زراعة الخلايا الجذعية المكوِّنة للدم.

وقَّع الاتفاقية محمد يوسف الفهيم، نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية».

وقال محمد يوسف الفهيم: «تجسِّد الاتفاقية رؤية الهلال الأحمر الإماراتي، في تعزيز الشراكات الإنسانية مع القطاعات الحيوية على الساحة المحلية، خاصة في المجال الصحي الذي يعدُّ حالياً أولوية في تحرُّكات الهيئة محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنَّ الاتفاقية تترجم رغبة الطرفين في العمل معاً من أجل تخفيف معاناة المرضى من أصحاب الحاجات، ومساندتهم على تجاوز ظروفهم الصحية، وتجسِّد رغبتهم في تعزيز الصلات والتعاون لتحقيق مزيدٍ من المكتسبات الصحية للشرائح التي تختصها هيئة الهلال الأحمر برعايتها والعناية بها».



العلاجات الطبية

وقالت الدكتورة ميسون آل كرم: «تضع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة صحة شعبها دائماً في مقدِّمة أولوياتها، ما يضمن توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة للجميع. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية والخيرية مع الهلال الأحمر الإماراتي تتجسَّد رؤيتنا المشتركة في تسهيل الوصول إلى العلاجات الطبية المتقدِّمة. ونهدف من خلال هذا التعاون إلى سد الفجوة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المطلوبة، وضمان توفير أحدث العلاجات للمرضى المحتاجين إليها. وبوصفنا مركزاً للتميُّز في زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم، يقدِّم (برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم) أعلى درجات الرعاية الشاملة لزراعة نخاع العظم من المريض نفسه، أو من متبرِّع للأطفال والبالغين. ومن خلال توفير هذه العلاجات داخل الدولة، فإننا نقلِّل من حاجة المرضى إلى العلاج في الخارج، ما يعزِّز من راحة المرضى وعائلاتهم نفسياً وجسدياً، ويؤدي دوراً حيوياً في تقليل نفقات الرعاية الصحية في الدولة».



زراعة نخاع العظم

حقق «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية» إنجازات بارزة في مجال زراعة نخاع العظم، ففي عام 2022 أجرى المركز أول زراعة للخلايا الجذعية لمريض مصاب بالتصلب المتعدد في الشرق الأوسط. وأعقب ذلك إجراء رائد آخر في عام 2023، حيث أجرى المركز أول عملية لزراعة نخاع العظم لطفلة تبلغ من العمر 3 أشهر تم تشخيص إصابتها بمرض كرابيه، وهو اضطراب وراثي نادر. كما نجح المركز في استخدام زراعة نخاع العظم في علاج الثلاسيميا، وقام أيضاً بتصنيع أول منتج للخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـCART في دولة الإمارات العربية المتحدة لعلاج طفل مصاب بسرطان الدم الشرس، وتعتبر العلاجات بالخلايا المناعية المعدلة وراثياً نقلة طبية نوعية في مجال علاجات سرطان الدم.