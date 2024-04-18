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«الإسعاف الوطني» يستجيب لـ 1426 بلاغاً خلال المنخفض الجوي

«الإسعاف الوطني» يستجيب لـ 1426 بلاغاً خلال المنخفض الجوي
18 ابريل 2024 23:45

أبوظبي (وام)
 نجح «الإسعاف الوطني» بالحرس الوطني في تلبية 1426 بلاغاً تلقاها من مختلف أنحاء الإمارات الشمالية تطلبت استجابات فورية من طواقمه، وذلك خلال المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري، وصاحبه هطول أمطار غزيرة وجريان سيول.وعملت طواقم الإسعاف الوطني على مدار الساعة على إسعاف ونقل المرضى والمصابين للمستشفيات مسجلة ارتفاعاً بلغ 91% في عدد البلاغات المستلمة مقارنةً بمتوسط الأيام العادية.

 


يأتي ذلك في إطار جهود «الإسعاف الوطني» لتعزيز كفاءة الاستجابة وسلامة المجتمع، ودعم خطة الاستجابة الوطنية للأحوال الجوية من خلال رفع القدرات والتنسيق الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين ضمن منظومة الطوارئ والأزمات.

المصدر: وام
الإسعاف الوطني
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