ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، أدت إلى أن يسود أمس، طقس صحو إلى غائم جزئي بوجه عام وغائم أحياناً شمالاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط أحياناً في بحر عُمان.

وكانت أقل درجة حرارة مسجلة على الدولة صباح أمس، قد بلغت 9.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق.