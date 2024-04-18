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محمد بن زايد: التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كفيلٌ بتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للجميع

محمد بن زايد: التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كفيلٌ بتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للجميع
19 ابريل 2024 00:08

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كفيلٌ بتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للجميع.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في إطار نهج دولة الإمارات الثابت في بناء الشراكات التنموية مع مختلف دول العالم، شهدتُ وفخامة غوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمهد لانطلاق حقبة جديدة من التعاون البنّاء والنمو الاقتصادي المشترك».

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وأضاف سموه: «لدينا إيمان راسخ بأن التعاون لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام كفيلٌ بتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار للجميع».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كولومبيا
الإمارات
محمد بن زايد
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