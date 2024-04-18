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أنور قرقاش: تبقى مسيرتنا التنموية شامخة

أنور قرقاش
19 ابريل 2024 01:52

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تستعيد تألقها ونشاطها بكل حيوية في كافة مناحي الحياة، بعد العاصفة التاريخيّة غير المسبوقة التي شهدتها الدولة خلال الأيام الماضية. 
وكتب معاليه في منصة «إكس»: «بعد عاصفة تاريخيّة غير مسبوقة تستعيد الإمارات تألقها ونشاطها بكل حيوية في كافة مناحي الحياة. ظروف مناخية استثنائية نتعلم منها الكثير وكعادتنا نخرج أكثر قوة وصلابة لتبقى مسيرتنا التنموية شامخة على الدوام. حفظ الله الإمارات قيادة وشعباً ومقيمين من كل مكروه وأدامها واحة أمن وأمان».

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