«الإمارات للمحاسبة» يشارك في الندوة الـ26 للأمم المتحدة والإنتوساي بالنمسا

فيينا (وام)

شارك وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، في الندوة الـ26 للأمم المتحدة والإنتوساي، والتي انعقدت في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة ما بين 16 و18 أبريل الجاري.

وتبادل المشاركون الخبرات بشأن دور ومساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في التنمية المستدامة والعمل المناخي.

كما عقد جهاز الإمارات للمحاسبة سلسلة من المحادثات الثنائية على هامش الندوة استهلها باجتماع ثنائي مع الدكتورة مارجيت كراكر، رئيس الجهاز النمساوي الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والأمين العام للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.