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علوم الدار

عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران

عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية إيران
19 ابريل 2024 01:39

أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي حسين أمير عبداللهيان، وزير خارجية إيران بشأن التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأكد سموه أهمية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل منع اتساع دائرة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تغليب الدبلوماسية والحوار هو السبيل لحل الخلافات وضمان أمن المنطقة وسلامة شعوبها.
كما أكد سموه أن السلام والازدهار والتنمية هو ما يجب أن تحظى به وتستحقه دول المنطقة.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي حسين أمير عبداللهيان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.

 

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المصدر: وام
حسين عبداللهيان
وزير الخارجية الإيراني
إيران
الإمارات
عبدالله بن زايد
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