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«تريندز» والمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية يناقشان التعاون البحثي

«تريندز» والمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية يناقشان التعاون البحثي
19 ابريل 2024 10:37

عقد باحثو «تريندز للبحوث والاستشارات»، والمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية (IRIS)، بمقر الأخير في باريس، حلقة نقاشية استعرضوا فيها آفاق التعاون البحثي المشترك، ودور مراكز الفكر والبحث في وضع رؤى وتصورات لمواجهة التحديات.

وتطرق الجانبان خلال الحلقة إلى مسألة تبادل الخبرات والمعلومات، وإجراء البحوث المشتركة، ونشر المعرفة.

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وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، إن التعاون بين المركز والمعهد يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.

من جانبه، قال جان بيير مولني، نائب مدير معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في «IRIS»، إن مراكز الفكر تلعب دوراً مهماً في تحليل البيانات، وتقديم تنبؤات حول الاتجاهات المستقبلية.

المصدر: وام
تريندز
فرنسا
الإمارات
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