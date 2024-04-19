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«الاتحاد للطيران» تعلن عودة رحلاتها إلى العمل بصورة طبيعية

«الاتحاد للطيران» تعلن عودة رحلاتها إلى العمل بصورة طبيعية
19 ابريل 2024 12:08

 أكدت «الاتحاد للطيران» أن رحلاتها عادت إلى العمل بصورة طبيعية، بعد الظروف الجوية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.

وقالت «الاتحاد للطيران» رداً على استفسار من وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن رحلاتها شهدت بعض التأخير في يومي 16 و17 أبريل نظراً للظروف الجوية الماطرة في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن بعض الرحلات قد تكون معرضةً لتأخيرات طفيفة.

ودعت الناقلة المسافرين إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على مواعيد إقلاع الطائرات، مشيرة إلى أن سلامة الضيوف وطاقم العمل ستبقى في قمة أولوياتها.

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وأعلنت «الاتحاد للطيران» أمس استقبالها أكثر من 1.4 مليون مسافر على متن رحلاتها خلال شهر مارس الماضي ونحو 4.3 مليون مسافر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وتستمر «الاتحاد للطيران» في إستراتيجية التوسع في شبكة الوجهات، حيث أضافت مؤخراً رحلات إلى القصيم كوجهة رابعة في السعودية مع زيادة عدد الرحلات إلى بعض وجهاتها الأوروبية، ومنها رحلتان يوميتان إلى فرانكفورت وروما صباحاً وعصراً.

المصدر: وام
الاتحاد للطيران
الإمارات
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