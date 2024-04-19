لجنة الشؤون الصحية بـ«الوطني الاتحادي» تعتمد تقرير توصيات سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية

اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية الذي ناقشه المجلس في جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 27 مارس الماضي.

ووفق التقرير، فقد خلصت اللجنة إلى 14 توصية لموضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، الذي ناقشه المجلس وفق محوري، التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقرر اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان، وسمية عبدالله السويدي، ومحمد حسن الظهوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.