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رئيس الدولة يتلقى اتصالين من ملك الأردن ورئيس وزراء باكستان

رئيس الدولة يتلقى اتصالين من ملك الأردن ورئيس وزراء باكستان
19 ابريل 2024 21:33

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالين هاتفيين من صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أعربا خلالهما عن تمنياتهما السلامة لدولة الإمارات وشعبها إثر الظروف المناخية الصعبة والأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.
وعبر جلالته ورئيس الوزراء الباكستاني عن تمنياتهما الخالصة أن يحفظ الله تعالى دولة الإمارات وشعبها من كل مكروه ويديم عليهما الخير والرخاء.
من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخاه جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الباكستاني. وأعرب سموه عن تقديره لما أظهراه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات مع الأردن وباكستان.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
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ملك الأردن
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