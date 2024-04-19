السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أسبوع التوحد» ينطلق الاثنين المقبل

«أسبوع التوحد» ينطلق الاثنين المقبل
20 ابريل 2024 01:50

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار
حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ينظم مركز الإمارات للتوحد فعاليات أسبوع التوحد للعام السابع عشر على التوالي خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الجاري وذلك على هامش اليوم العالمي للتوحد الثاني من أبريل كل عام.
ويُعرف شهر أبريل على نطاق واسع باسم شهر التوعية بالتوحد كوسيلة لتمكين فئة ذوي طيف التوحد وعائلاتهم، وإبراز مفهوم أن التوحد ليس مرضاً أو خللاً، وإنما هو اختلاف عصبي في الدماغ البشري في ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي والتعلم والانتباه والمزاج والوظائف الفعلية الأخرى.
وتهدف فعاليات مركز الإمارات للتوحد لعام 2024 إلى إرساء مفهوم القبول من خلال المسمى الجديد للاحتفال الدولي بشهر أبريل كشهر لقبول التوحد، ويتزامن ذلك مع حملة لإلقاء الضوء على مفهوم التنوع العصبي لذوي طيف التوحد واحترام الاختلاف في طريقة معالجة المعلومات لديهم بعيداً عن إلصاق مسميات غير صحيحة بهم والتي تشجع فئة ذوي طيف التوحد وعائلاتهم على عيش حياة كاملة ونوعية من خلال التواصل والقبول.

أسبوع التوحد
فعاليات أسبوع التوحد
الإمارات
نهيان بن مبارك
التوحد
مركز الإمارات للتوحد
ذوي التوحد
اليوم العالمي للتوحد
آخر الأخبار
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
اليوم 11:11
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
الرياضة
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
اليوم 11:00
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
الترفيه
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
اليوم 10:53
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
الرياضة
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
اليوم 10:43
«كلاسيكو المليار» بين «الريال» و«البارسا»!
الرياضة
«كلاسيكو المليار» بين «الريال» و«البارسا»!
اليوم 10:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©