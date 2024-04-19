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علوم الدار

200 مشارك في «الدولي لطب وجراحة الماء الأزرق» في أبوظبي

جانب من فعاليات المؤتمر (من المصدر)
20 ابريل 2024 01:50

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

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انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر لطب وجراحة الماء الأزرق لأول مرة في أبوظبي بمشاركة مجموعة من الجمعيات العالمية والإقليمية في طب وجراحة العيون وذلك بتنظيم جمعية الإمارات لطب وجراحة العيون وبإشراف جمعية الإمارات الطبية، والذي يستمر لمدة 3 أيام متتالية يستعرض من خلاله أهم التقنيات الحديثة والتطورات العالمية في مجال طب وجراحة العيون وخاصة المياه الزرقاء.
ويعتمد المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 200 طبيب متخصص من مختلف دول العالم و300 ورقة بحثية متخصصة 48 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من هيئة الصحة في أبوظبي.
ويستعرض المؤتمر الذي أقيم في أبوظبي بدعم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أحدث التقنيات الجراحية والدراسات العلمية والأبحاث في مجال طب وجراحة العيون تخصص الماء الأزرق أو الجلوكوما من خلال برنامج علمي يشارك فيه نخبة من أكفأ الأطباء والعلماء في ذلك التخصص كما يسهم في توفير الفرصة للأطباء والتقنيين لصقل مهاراتهم الطبية والجراحية واكتساب مهارات جديدة في أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات حديثة.
يستضيف المؤتمر متحدثين عالميين من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وغيرها من الدول وعدد من الأطباء البارزين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط والذين اجتمعوا في هذا المؤتمر الذي يعد منصة لتبادل المعرفة وآخر المستجدات والأبحاث في أمراض الماء الأزرق المختلفة والعلاجات الحديثة.
وأكد البروفيسور طارق شعراوي رئيس الجمعية الدولية لجراحة المياه الزرقاء الجلوكوما أن اختيار أبوظبي لتكون مستقراً لهذا الحدث العلمي العالمي جاء تأكيداً لما تملكه من مقومات علمية وسياحية لاحتواء مثل هذه المؤتمرات العلمية وتقديم التعليم الطبي المستمر الذي من شأنه أن يعزز مهارات الأطباء والتقنيين ويسهم في تأكيد مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة للتعليم الطبي والرعاية الصحية المتقدمة.

آلاف المختصين
قالت الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، رئيس جمعية الإمارات لطب وجراحة العيون: إن المؤتمر يستقطب آلاف المختصين بأمراض الماء الأزرق من مختلف أنحاء العالم للتركيز على أبرز التطورات في العلاجات الجراحية والإجراءات التشخيصية.

الإمارات
جمعية الإمارات لطب العيون
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