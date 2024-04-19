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اليوم.. انطلاق «الإمارات التاسع لطلبة الدراسات العليا» في العين

اليوم.. انطلاق «الإمارات التاسع لطلبة الدراسات العليا» في العين
20 ابريل 2024 01:50

العين (الاتحاد)

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تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، مؤتمر الإمارات التاسع لأبحاث طلبة الدراسات العليا، انسجاماً مع رؤية نحن الإمارات 2071، نحو بناء اقتصاد مستدام، وذلك تحت رعاية معالي زكي أنور، نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، بمشاركة دولية واسعة، حيث سيتم عرض نتائج 811 ورقة بحثية.
وقال الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي رئيس المؤتمر: إن الدورة الحالية من المؤتمر تعتبر دورة متميزة واستثنائية، حيث يشارك فيها طلبة دراسات عليا من 16 جامعة من الإمارات، ويشارك لأول مرة في تاريخ المؤتمر طلبة من جامعات دولية بـ 44 بحثاً، تضم 27 بحثاً من جامعة السلطان قابوس، و14 بحثاً من جامعة تسينغهوا الصينية، وبحثين من جامعة محمد الخامس، وبحثاً واحداً من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا.
ويحظى المؤتمر بمشاركة واسعة، حيث سيتم استعراض نتائج 811 ورقة بحثية، ضمن محاور المؤتمر موزعة بين العروض العلمية والملصقات، من خلال 80 جلسة علمية.

الدراسات العليا
الإمارات
جامعة الإمارات
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