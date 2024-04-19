إعلان البرنامج الزمني لنتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2023 - 2024

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023 - 2024 لكافة المراحل الدراسية، وذلك من يوم الاثنين الموافق 22 أبريل وحتى يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري.

وتعلن نتائج الصف الثاني عشر 22 أبريل الجاري، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر الثلاثاء الموافق 23 أبريل، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج وطباعتها بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة 12 صباحاً، بحسب التواريخ الواردة بالبرنامج الزمني كذلك.

ونوهت المؤسسة إلى أنه سيتم تنسيق اجتماعات من قبل المدارس بين أولياء الأمور والمعلمين من أجل مناقشة نتائج أبنائهم وتوضيح مدى تقدمهم في مسيرتهم التعليمية، والعمل على وضع الخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى تحصيلهم الأكاديمي من خلال تكامل الأدوار بين المدرسة وأولياء الأمور، باعتبارهم شركاء رئيسين في تحسين مخرجات منظومة التعليم الوطنية.

كما دعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة الاطلاع على سياسة تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ese.gov.ae بهدف توحيد الجهود بما يخدم تطور الطلبة المعرفي والمهاري.



مراجعة النتيجة

أتاحت المؤسسة للطلبة وأولياء الأمور، آلية لطلب مراجعة النتيجة حيث بإمكان جميع طلاب المدارس الحكومية في الصفوف من الثالث ولغاية الصف الثاني عشر، وكذلك طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة، تقديم طلب المراجعة إلكترونياً فقط على قرار تقدير درجة التقييم الختامي التي تشمل درجة اختبار نهاية الفصل وبحد أقصى 3 مواد من مواد المجموعة A.