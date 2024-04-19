10 أيام لإغلاق باب التسجيل في الجامعات والبعثات للعام المقبل

دينا جوني (دبي)

أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه باقٍ 10 أيام قبل إغلاق باب تقديم الطلبات للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وفي البعثات الخارجية.

وحثّت الوزارة طلبة الصف الثاني عشر من المواطنين وأبناء المواطنات على الإسراع في التسجيل لحجز مقعدهم قبل انتهاء موعد التسجيل في 30 من أبريل الجاري، حرصاً على عدم تفويت فرصة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل 2024-2025.

ووجهت الوزارة الطلبة لتقديم طلباتهم، من خلال «خدمة طلب التسجيل لمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية لطلبة الصف الثاني عشر الحاليين»، والتي تتيح للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات المقيدين في الصف الثاني عشر أو السنة الثالثة عشرة في المنهاج البريطاني السنة الدراسية الحالية، التقدم بطلب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد، أو البعثات الخارجية، على نفقة وزارة التربية والتعليم، موضحةً أن البعثات الخارجية تستهدف الطلبة المواطنين.

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن خدمة تقديم طلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، لطلبة الخدمة الوطنية، للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل، بدأت في 16 من أبريل الجاري، وتستمر حتى 31 من يوليو المقبل.



8 خطوات

وحددت الوزارة 8 خطوات لتقديم طلبات التسجيل، منها الدخول على «تقديم طلب جديد»، وتسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية، حيث يتعين على المتقدمين تسجيل الطلب باستخدام الهوية الرقمية تحت إشراف ولي أمر الطالب، وتعبئة البيانات بشكل دقيق.

وبينت الوزارة، ضرورة أن يسجل الطالب بيانات الحالة الصحية، بعد تسجيل بياناته الشخصية وعنوانه وبيانات المدرسة، ثم يختار الطالب خمس مؤسسات تعليم عالٍ بحد أقصى، وعليه توضيح إذا ما كان يرغب في الالتحاق ببعثة خارجية، مع ضرورة أن يتوافق التخصص المفضل لدى الطالب مع مساره الدراسي أو المنهاج الذي يقوم بدراسته في المدرسة.

وأوضحت الوزارة أنه ستتم مراجعة الطلبات المقدمة من قبل فريق إدارة التسجيل الطلابي بالوزارة.

وحددت الوزارة سبعة شروط لقبول الطالب، هي أولاً، أن يكون المتقدم من الطلبة المواطنين، أو أبناء المواطنات المقيدين في الصف الثاني عشر من العام الدراسي الجاري، وثانياً، أن يكون مسجلاً في الصف الثاني عشر عند تقديم الطلب، وثالثاً، أن يُتم كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتقديم الطلبة، ورابعاً أن يوفر الطالب المتقدم جميع الوثائق المطلوبة خلال الفترة المحددة لكل فصل دراسي من العام الجامعي، وخامساً أن يفي المتقدم بكافة المتطلبات الأكاديمية للحصول على القبول النهائي في المؤسسة التعليمية والبرنامج الدراسي الذي يرغب في الالتحاق به.

وسادساً في حال التقديم على البعثات الخارجية يجب أن يكون المتقدم من الطلبة المواطنين، وأن يستوفي المتطلبات كافة الخاصة بالبعثات الخارجية، وسابعاً وأخيراً ضرورة استيفاء المتطلبات الأكاديمية والشروط المطلوبة للالتحاق بالمؤسسة التعليمية.



مراحل التسجيل

أوضحت «التربية»، أنه من بين مراحل خدمة التسجيل، مرحلة القبول المبكر المشروط التي تعتمد على تقييم مؤسسات التعليم العالي، وإدارة البعثات، وتأكيد الطلبة على عرض القبول، وتمتد هذه المرحلة من السادس حتى 31 من مايو المقبل، ويليها استكمال الاستمارة الطبية ما قبل الجامعة في 17 من يونيو المقبل. وأشارت إلى أنه سيكون الموعد النهائي لاستكمال الوثائق الرسمية للطلبة المتقدمين بطلب التسجيل في 28 من الشهر نفسه، فيما تكون مرحلة القبول النهائي للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي المقبل، في الفترة من الثامن من يوليو المقبل حتى 23 من أغسطس المقبل.