انطلاق مؤتمر أكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة في دبي

دبي (وام)

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع عشر لأكاديمية الشرق الأوسط لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، بمشاركة أكثر من 1000 طبيب ومتخصص من 31 دولة حول العالم. وقال الدكتور إسلام حرز الله، أستاذ جراحة الأنف، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، إن جراحة الأذن والأنف والحنجرة كتخصص تطورت بشكل هائل في السنوات القليلة الماضية، وتميزت بتنوع الحالات الدقيقة والمعقدة التي تخدم جميع فئات المرضى من جميع الأعمار.

وأوضح أن المؤتمر سيغطي هذا العام أحدث وآخر التطورات المتعلقة بالسمع وزراعة القوقعة وإعادة التأهيل للمرضى الذين يعانون مشكلات في السمع والالتهابات المزمنة في الجيوب الأنفية والشخير وانقطاع التنفس ومشاكل عدم الاتزان.