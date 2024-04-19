«صندوق تكافل» جمعية الصحفيين يعقد «العمومية العادية»

دبي (الاتحاد)

عقد صندوق التكافل الاجتماعي لجمعية الصحفيين اجتماعه الأول للجمعية العمومية العادية للعام الجاري 2024 «عن بُعد» أمس الأول، بعد اكتمال النصاب القانوني للأعضاء، وبحضور مجلس الإدارة، وتناول جدول الأعمال واعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، والتقريرين الإداري والمالي عن عام 2023، وخطة عمل المجلس والميزانية التقديرية، بالإضافة إلى اختيار مدقق الحسابات من بين المتقدمين.

من جهتها، رحبت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بالأعضاء الحاضرين، وأثنت على الجهود المبذولة في دعم أنشطة وبرامج الصندوق، خلال الفترة الماضية، بما ينعكس على تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، كما استمعت إلى التفاصيل الإدارية والمالية الخاصة بالصندوق، والتي تمت مناقشتها بكل شفافية وموضوعية، والتي شملت أيضاً اقتراحات الأعضاء الخاصة بالموارد المالية.

وخلال الاجتماع، استعرضت كلثم المندوس، أمين السر العام، جدول الأعمال، وقالت إن إجمالي القروض الحسنة الممنوحة خلال العام 2023 هي 1.305.000، استفاد منها 40 عضواً، لافتة إلى أن موارد الصندوق، خلال العام الماضي، اقتصرت على اشتراكات الأعضاء، وهي 43.400 درهم، كما بلغت المصروفات 35.676 درهماً.