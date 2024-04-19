انعقاد عمومية «الإمارات للتنمية الاجتماعية» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، الأمين العام للمجلس التنفيذي بإمارة رأس الخيمة، حرص الجمعية على مواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مجال خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة لأفراده مع التركيز على قيم الانتماء والولاء الوطني.

وأشار الدكتور محمد خليفة، إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تقوم بها الجمعية ممثلة في الريادة الشبابية والأنشطة الثقافية والرياضية والسعادة المجتمعية والبرامج التخصصية مثل الدورات التدريبية والمحاضرات المتنوعة الخاصة بتمكين الأسرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة برئاسة الدكتور خليفة وحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب إشراف محمد حمزة من إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع. ورحب الدكتور خليفة بالحضور معرباً عن شكره للأعضاء على جهودهم المستمرة ومساهماتهم في دعم أنشطة الجمعية ثم جرى استعراض الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام الماضي والتي شملت تنفيذ 192 فعالية منوعة استفاد منها 19258 شخصاً بواقع 1087 ساعة تدريبية.

وتخلل الاجتماع عرض مفصل للتقريرين الإداري والمالي لعام 2023 وخطة العمل خلال العام الحالي والتي تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات والبرامج المقدمة لتشمل شرائح أوسع من المجتمع كما تم اعتماد مدقق الحسابات للعام الحالي.