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«الشارقة للضمان الاجتماعي» يحدد ضوابط الاشتراك

«الشارقة للضمان الاجتماعي» يحدد ضوابط الاشتراك
20 ابريل 2024 01:50

الشارقة (الاتحاد)

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أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أهمية مراعاة ضوابطه للاشتراك في الصندوق، تماشياً مع قانون الضمان الاجتماعي في الإمارة، وذلك ضمن جهوده لتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتعزيز علاقة الموظف بعمله، لتوسعه في دائرة التكافل الاجتماعي وتحقيق الحماية والأمن الاجتماعي للمواطنين.
وتشير هذه الضوابط إلى أن المؤمن عليه يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حاملاً خلاصة القيد وابن المواطنة التي تحمل قيد إمارة الشارقة حيث تسري عليهم أحكام هذا القانون، كما يجب ألّا يقل العمر عن 18 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء.
وأكد الصندوق أهمية اللياقة البدنيـــة بأن يكون المؤمن عليه لائقاً طبياً للعمل وألا يكون التعيــين مؤقتاً أو بالمياومـــة أو مدد التدريب السابقـــة للتعيين.

صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
الإمارات
الشارقة
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