«تدوير»: تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام قريباً

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت مجموعة «تدوير»، أن المرحلة المقبلة تشهد تنفيذ مشروعي تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام، و«إيكولوب» لتحويل النفايات بعيداً عن مطامر النفايات.

وعن مستجدات المشروعين، أوضح مصدر في مجموعة «تدوير» لـ«الاتحاد» أنها تجري خلال المرحلة الحالية مع مصدر وأدنوك و«بتريتيش بتروليوم» والاتحاد للطيران دراسة جدوى لإنتاج نحو 35-38 مليون جالون من الوقود السائل سنوياً، وتحويل 500000 طن من الكتلة الحيوية والنفايات البلدية إلى وقود طيران مستدام وديزل متجدد من النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد.

وأوضح المصدر أن الدراسة أظهرت تقدماً قوياً، ويتم حالياً تقييم النتائج، لتليها مرحلة تطوير المشروع.

وأفاد المصدر أنه بالتعاون مع شركة «لانزاتيك» سيتم وضع التكنولوجيا في مرافق مجموعة «تدوير» في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وستقوم المنشأة بعد ذلك بتحويل تيارات النفايات الصلبة إلى غاز صناعي يتكون من ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون والهيدروجين.

وفيما يخص مستجدات مشروع «إيكولوب»، أوضح المصدر في مجموعة «تدوير» أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع «الدار» وخبير حلول الاقتصاد الدائري العالمي بوليجرين، وهو نموذج الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى تحويل النفايات بعيداً عن مطامر النفايات.

ويهدف المشروع المشترك لإطلاق «إيكولوب» كأول نموذج دائري من نوعه لجمع نفايات «الدار» وفرزها في أربع محطات نقل جديدة، وتحويلها إلى موارد قيّمة في مجمع دائري جديد بأبوظبي.

وأشار المصدر إلى أن الشراكة تهدف إلى تطبيق نموذج شركة بوليغرين «Just Go Zero» الذي نجح في تحويل 100% من النفايات البلدية الصلبة، بما في ذلك الهدر الغذائي من مكب النفايات في جزيرة تيلوس اليونانية.

وأوضح المصدر أن «تدوير» ستتولى مسؤولية خدمات إدارة النفايات ضمن محفظة المشروع، فيما ستدعم مبادرة «نعمة» تحويل المجتمعات، من خلال تبني إطار عمل للحد من نفايات الغذاء، وتحويلها عن مسار الطمر، وهو نهج دائري شامل للحد من الهدر الغذائي، وترسيخ أسس الاستهلاك المسؤول والمستدام.

ويهدف «إيكولوب» إلى إزالة نحو 32.500 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي سنوياً، وتقليل كمية النفايات التي يتم إرسالها إلى المطامر، من خلال تحويل 80% من النفايات الصادرة من الدار العقارية بحلول 2030.

ويدعم مشروع «إيكولوب» استراتيجية الحياد الكربوني في الدولة، من خلال تركيزه على الحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير ممارسات إدارة النفايات، ويلبي المشروع مستهدفات الاقتصاد الدائري، من خلال تطبيق ممارسات إعادة استخدام، وإعادة تدوير المواد للحد من النفايات، وتقليل استنزاف الموارد.