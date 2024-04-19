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الصايغ يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع كوريا

أحمد الصايغ وكيم هونغ كيون خلال اللقاء (وام)
20 ابريل 2024 01:50

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، معالي كيم هونغ كيون، نائب وزير خارجية جمهورية كوريا، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، وفرص تنمية التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.
وتناول الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية والتعاون في المجال الدفاعي والصناعات الدفاعية وخصوصاً تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وفي هذا السياق، أشار معالي كيم هونغ كيون إلى إنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، معبراً عن أمله بتوقيع الاتفاقية بشكل رسمي بين البلدين في أقرب وقت ممكن.
كما تطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وفي شبه الجزيرة الكورية، حيث أكد الجانبان التزامهما بتعزيز الحوار والتعاون وحل النزاعات بالطرق السلمية لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز السلام والازدهار في المنطقة.

جمهورية كوريا
أحمد الصايغ
الإمارات
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