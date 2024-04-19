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عمار النعيمي يحضر حفل زفاف علي سالم الكتبي

عمار النعيمي خلال الحفل (وام)
20 ابريل 2024 01:53

عجمان (وام)

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حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقيم مساء أمس، في قاعة الاتحاد للأفراح والمناسبات في فلج المعلا بمناسبة زفاف علي سالم علي بن غدير الكتبي على كريمة خليفة علي بن ضاعن الكتبي.
وهنّأ سمو ولي عهد عجمان العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنياً للعريسين حياة أسرية مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا، وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
كما حضر الحفل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

عمار النعيمي
عجمان
الإمارات
ولي عهد عجمان
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