تفاهم بين جامعتي الشارقة ومالايا الماليزية

الشارقة (وام)

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جامعة مالايا الماليزية بشأن منح شهادة دكتوراه مزدوجة من الجامعتين في التخصصات الهندسية، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز وتفعيل التعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية. جاء ذلك خلال لقاء الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، مع الدكتورة إيفون ليم ليان نائب مدير الشؤون الأكاديمية والدولية بجامعة مالايا الماليزية، خلال زيارتها جامعة الشارقة، حيث تم بحث تدعيم وتطوير التعاون العلمي والبحثي المشترك بين الجامعتين والذي بدأ في 2019.

وأكدت بنود مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، ووقعتها عن جامعة مالايا الدكتورة إيفون ليم نائب مدير الجامعة، أهمية إنشاء برامج مشتركة بين الجامعتين في مرحلة الدكتوراه في عدد من التخصصات الهندسية، منها الإدارة الهندسية والهندسة الكهربية والهندسية المدنية، وفي مرحلة لاحقة الهندسية الميكانيكية والطاقة المتجددة، بحيث تتيح للطالب الحصول على شهادة دكتوراه معتمدة من الجامعتين، وتسهيل الإشراف المشترك ويلتحق بها كل من طلبة الدراسات العليا والباحثين المسجلين في أي من الجامعتين بعد استيفاء الشروط والقواعد الخاصة بكل جامعة. كما نصت المذكرة على إمكانية إضافة عدد من التخصصات العلمية الأخرى في مجالات العلوم الطبية والاجتماعية بناء على موافقة الجامعتين، لتحقيق الاستفادة الكاملة للباحثين وطلبة الدراسات العليا.