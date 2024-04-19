«أميركية رأس الخيمة» تستضيف المؤتمر الآسيوي لأنظمة المعلومات

رأس الخيمة (الاتحاد)

استضافت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، المؤتمر الآسيوي السادس عشر لأنظمة المعلومات وقواعد البيانات الذكية (ACIIDS) الذي جمع خبراء من المجتمع العلمي الدولي لتسليط الضوء على التطورات الجديدة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

حضر المؤتمر، الذي عُقد في حرم الجامعة الأميركية في رأس الخيمة خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل، 150 مندوباً من 43 دولة، وتم خلاله تقديم ما مجموعه 120 ورقة بحثية.

وتطرق المؤتمر إلى عدد من المواضيع المهمة في الكلمات الرئيسة والجلسات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في التحليل الحاسوبي، والذكاء الاصطناعي في الشبكات الاجتماعية، وخوارزميات التعلم الآلي.