سفير الإمارات يُقدِّم أوراق اعتماده إلى رئيس صربيا

بلغراد (وام)

قدَّم أحمد حاتم المنهالي، أوراق اعتماده إلى فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى صربيا.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. ‎

من جانبه، حمّل فخامة فوتشيتش، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بالمزيد من التطور والنماء.

من جهته، أعرب السفير المنهالي عن اعتزازه بتمثيل الإمارات لدى صربيا، وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.