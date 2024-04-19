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ولي عهد الفجيرة: هدفنا الارتقاء بالعقول في مختلف المجالات الحياتية

ولي عهد الفجيرة خلال اللقاء (وام)
20 ابريل 2024 01:53

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دور مجالس الفكر والثقافة في تمكين أفراد المجتمع ودعم متطلبات تنميته وتطوره في جميع المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق عمل مجلس محمد بن حمد الشرقي، بحضور الدكتور علي بن نايع الطنيجي، مدير المجلس.
وأشار سموه، إلى دعم وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على استمرارية المشروعات التي تعزز المعارف وترفع الوعي المجتمعي عبر طرح ومناقشة المواضيع التي تدعم التفكير الإبداعي والتطور الإيجابي، وتُحقق أهداف التنمية الشاملة بالدولة. واطّلع سموه، خلال اللقاء، على تقرير عمل المجلس في الربع الأول للعام الحالي، والنشاطات المقررة حتى نهايته. كما استعرض فريق المجلس، عدداً من المبادرات والأنشطة التي تتواءم وأهداف المجلس والمقرر العمل عليها خلال الفترة القادمة.
ونوّه سموه، إلى أهمية التنوع في طرح المواضيع التي ترتقي بالعقول في مختلف المجالات الحياتية، وتفتح آفاق التجربة والعلم نحو تحسين جودة الحياة واكتساب المعرفة لتحقيق مستويات شخصية واجتماعية أكثر تميزاً. وعبّر فريق المجلس، عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على متابعة سموه لسير عمل المجلس، وتوجيهاته المستمرة التي تسهم في تحقيق هدفه، وتقديم أفضل النتائج.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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