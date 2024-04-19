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255 ألف معاملة أنجزتها «جمارك دبي» خلال المنخفض الجوي

255 ألف معاملة أنجزتها «جمارك دبي» خلال المنخفض الجوي
20 ابريل 2024 01:50

دبي (الاتحاد)

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أكدت «جمارك دبي» أن العمل الجمركي من خدمات تقديم البيان الجمركي وتخليص البضائع والتفتيش استمر على النحو المعتاد في كافة المراكز الجمركية في إمارة دبي، إضافة إلى استمرار الأعمال الجمركية بكافة أنظمتها خلال المنخفض الجوي الذي شهدته دولة الإمارات، ودفع إلى توجيه العمل عن بُعد باستثناء الموظفين الذين يعملون على مدار الساعة والوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
وأفادت الدائرة أنها أنجزت أكثر من 255 ألف معاملة جمركية خلال الفترة من 15 - 17 أبريل الجاري، وواصلت فرق العمل في جميع المراكز الجمركية تخليص البضائع والتفتيش بشكل اعتيادي، وتعامل مركز جمارك جبل علي وتيكوم مع شحنات البضائع و478 حاوية، واتخذ المركز العديد من الإجراءات الاحترازية التي تتناسب مع ظروف الحالة الجوية الاستثنائية، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لمثل هذه الحالات بالشراكة والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مجموعة موانئ دبي العالمية من خلال غرف العمليات لضمان سلاسة إنهاء إجراءات الشحنات، وانسيابية حركة المركبات والشاحنات.

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