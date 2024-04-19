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علوم الدار

سحب 132 مليون جالون مياه أمطار في رأس الخيمة

جهود كبيرة لفرق العمل (من المصدر)
20 ابريل 2024 01:50

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
تمكنت دائرة الأشغال والخدمات العامة برأس الخيمة، خلال فترة سقوط الأمطار، من سحب وتصريف حوالي 132 مليون جالون، أي 499673.3781 متراً مكعباً من مياه الأمطار المتراكمة على الطرق والشوارع، وفي الأحياء السكنية والمرافق العامة، وغيرها من مناطق مختلفة في الإمارة، خلال الفترة 15-18 من الشهر الجاري.
وقال المهندس خالد العلي مدير الدائرة: إن الدائرة أعلنت عن حالة تأهب واستنفار، واتخذت الاستعدادات اللازمة، سواء في الساحلية أم الداخلية أم المناطق الجبلية، مشيراً إلى أن فريق طوارئ الأمطار في الدائرة، تمكن خلال فترة سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف المناطق في إمارة رأس الخيمة من التعامل مع 493 بلاغاً من مختلف مناطق الإمارة، حول تكدس مياه الأمطار في أماكن مختلفة، والتي تلقتها عبر غرفة الطوارئ بالدائرة، منوهاً بأنه تم التعامل مع الأضرار بانتظام واحترافية، وتمت نسبة التعافي منها أكثر من 55.5%.

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سحب المياه
وأشار العلي أن الدائرة خصصت حوالي 640 موظفاً لسحب المياه المتجمعة في المناطق السكنية المنخفضة والطرقات الحيوية، لتفادي وقوع ازدحامات مرورية، أو دخول مياه الأمطار للمنازل السكنية، والتعامل مع الحالة الجوية، خلال فترة الأمطار، وحوالي 18 فريقاً ميدانياً في مناطق متفرقة في الإمارة، ناهيك عن تسخير الآليات والمعدات البالغ عددها 347 من صهاريج مياه ومضخات وناقلات وحفارات ومعدات ثقيلة، موضحاً أن العمل كان على قدم وساق بـ 84 ساعة عمل.

سرعة الاستجابة
وقد أثنى مواطنون ومقيمون في رأس الخيمة على سرعة الاستجابة للجهات المتخصصة فترة سقوط الأمطار، والتي شهدت تجمعات المياه وميلان الأشجار وسقوطها، وغيرها من الأضرار.
وقال المواطن راشد محمد الشميلي، إنه كغيره من المواطنين والمقيمين في الإمارة لاحظ سرعة الانتهاء من سحب المياه في الشوارع والطرق والمرافق العامة في الإمارة، خلال ساعات محددة، وهذا الإنجاز ليس بغريب على جهاتنا ومؤسساتنا العامة والحكومية، والتي تتحدى المصاعب والأزمات مهما كانت قوتها.

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