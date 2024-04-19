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«إعمار» تتكفل بإصلاح المنازل بمجمعاتها السكنية في دبي

«إعمار» تتكفل بإصلاح المنازل بمجمعاتها السكنية في دبي
20 ابريل 2024 01:52

دبي (الاتحاد)

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أعلنت «إعمار العقارية» عن مبادرة لترميم جميع المساكن ضمن مجتمعاتها التي تأثرت بالأحوال الجوية الشديدة الأخيرة في دبي، وذلك من دون تحميل السكان أي تكاليف.
وأكد رجل الأعمال محمد العبار مؤسس «إعمار العقارية» التزام الشركة تجاه سكّانها وعملائها، قائلاً «في إعمار العقارية، نحن ملتزمون تماماً برفاه وسلامة جميع سكاننا وأصحاب المصلحة، وإزاء التحديّات التي فرضتها الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها دبي في الأيام القليلة الماضية، يسرني أن أعلن تولي «إعمار» إصلاح جميع العقارات ضمن مجمّعاتنا السكنية التي تضررت جرّاء الأمطار الأخيرة على نفقتها الخاصة، لضمان عودة سكاننا إلى حياتهم اليومية بأسرع وقت ممكن وبأمان».
وأكدت الشركة على تفانيها في الإسهام بضمان رفاه وسلامة سكّان مجمّعاتها من خلال جهود فريق إدارة المرافق وإدارة المجمّعات بالشركة والذي عمل من دون كلل على مدار الساعة لتقديم العون لأصحاب العقارات التي تضرّرت جراء الأحوال الجوية، وذلك منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة في السادس عشر من أبريل. وقد تصدى الفريق بنشاط للتحديات المتعددة، بما في ذلك التغلّب على مشكلات تجمّع المياه، وما زال يواصل عمله من دون توقّف لإيجاد الحلول المناسبة.

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