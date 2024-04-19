«التنمية الأسرية» تواصل دعم كبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

حرصت مؤسسة التنمية الأسرية على التواصل مع كبار المواطنين والمقيمين للاطمئنان عليهم، وعلى أسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم، خاصة في ظل الحالة الجوية الممطرة التي شهدتها الدولة، للتأكد من سلامتهم والوقوف بجانبهم، انطلاقاً من إيمانها العميق بدورهم الفاعل في المجتمع، باعتبارهم بركة الدار وجزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي.

وقالت موزة علي المزروعي اختصاصي رعاية اجتماعية في مؤسسة التنمية الأسرية: «في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وانطلاقاً من رؤيتها ورسالتها ومجالات اهتمامها المتمثلة في دعم هذه الفئة المهمة في المجتمع وضمان توفير الحياة الكريمة الآمنة والمستقرة لهم.. تواصل مقدمو خدمة «المساندة الاجتماعية» هاتفياً مع كبار المواطنين والمقيمين للاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وتقديم الدعم اللازم لهم في ظل الحالة الجوية التي شهدتها الدولة».

وأضافت، أن مقدمي خدمة «المساندة الاجتماعية» المقدمة لكبار المواطنين والمقيمين تسعى إلى توفير الدعم والمساندة الاجتماعية والوجدانية والمعرفية لهم وفق احتياجاتهم ومتطلبات مراحلهم العمرية، ووضع خطة متابعة اجتماعية تضمن التواصل الدوري والمستمر معهم، من خلال كادر مؤهل يسعى لتوفير الدعم اللازم لتمكينهم من أداء الوظائف الحياتية اليومية.

وتابعت: تهدف المؤسسة من خلال «خدمة المساندة الاجتماعية» إلى تسهيل وصول وحصول كبار المواطنين على الخدمات التي تقدمها الدولة وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأشاد عدد من كبار المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة «المساندة الاجتماعية»، بجهود مؤسسة التنمية الأسرية وحرصها الدائم على الاهتمام بهم وتلبية احتياجاتهم لتحقيق التلاحم المجتمعي.

وتقدم الوالد حمد المهيري، بجزيل الشكر والامتنان لمؤسسة التنمية الأسرية على تواصلها الدائم مع كبار المواطنين والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم، خاصة في هذه الأوقات.

وأشادت الوالدة ميرة النعيمي بجهود مؤسسة التنمية الأسرية في تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، قائلة: «تواصلت المؤسسة معنا للسؤال علينا والاطمئنان على كل فرد من أفراد الأسرة والتأكيد على تقديم الدعم اللازم لنا في الظروف الجوية التي مرت بها الدولة».

وقالت الوالدة فاطمة الشيخ: «إن تواصل فريق خدمة (المساندة الاجتماعية) للاطمئنان على أحوالهم وصحتهم وتقديم المساعدة لهم أدخلت البهجة والسرور في نفوسهم».

وأشادت الوالدة زينب أحمد بجهود مؤسسة التنمية الأسرية الدائمة والمستمرة لتقديم كافة أشكال الدعم لهم.