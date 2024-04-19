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عبدالله بن سالم القاسمي يتفقد عودة الحركة الطبيعية في مطار الشارقة الدولي

عبدالله بن سالم القاسمي يتفقد عودة الحركة الطبيعية في مطار الشارقة الدولي
20 ابريل 2024 01:53

الشارقة (الاتحاد)

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تفقد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، خلال زيارته مطار الشارقة الدولي، عودة العمليات التشغيلية للمطار إلى حركتها الطبيعية بشكل كامل بعد انتهاء تأثيرات الحالة الجوية التي مرت بها الدولة.
واستمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شرح حول التداعيات التي أثرت في حركة الطيران والعمليات التشغيلية مما تسبب في إعادة جدولة العديد من الرحلات للحفاظ على سلامة المسافرين وضمان التشغيل الآمن.
كما تعرف سموه على الجهود التي بذلتها فرق العمل في مطار الشارقة الدولي لتسريع وتيرة العودة الطبيعية للعمليات التشغيلية بشكل كامل، مشيداً سموه بالجهود المبذولة من فرق العمل التي أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، مثنياً سموه على حرص العاملين والتزامهم لتحقيق أعلى درجات السلامة والتشغيل الاحترافي، ووضع الخطط الاستباقية للتعامل مع الأحداث الطارئة.

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