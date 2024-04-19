رئيس «الشؤون الإسلامية» يتفقد المساجد عقب الحالة الجوية

أبوظبي (وام)

تفقد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عدداً من المساجد في الدولة واطمأن على أحوالها وعدم تأثرها سلباً عقب الحالة الجوية التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية وصاحبها هطول الأمطار الغزيرة، ووقف على مدى جاهزيتها لاستقبال المصلين بصورة ترضي الطموحات وتمكنهم من أداء صلواتهم بطمأنينة وخشوع، مؤكداً ضرورة متابعة كل متطلباتها وتوفير كل مستلزماتها وتهيئتها بصورة متكاملة تمكنها من أداء رسالتها الحضارية في المجتمع باعتبارها مصدر إشعاع إيماني وعلمي واجتماعي، داعياً الله أن تكون هذه الأمطار غيثاً نافعاً.

وأكد الدكتور الدرعي على العناية الكبيرة التي تحظى بها بيوت الله من القيادة الرشيدة وحرصها على الارتقاء بها عمراناً ورسالة، مشيداً بالدعم الكبير للهيئة والمساجد من القيادة الرشيدة ومتابعتهم لكل شؤونها لتؤدي دورها في المجتمع بكفاءة، مثمناً المشاركة الفاعلة في عمارة المساجد من أهل البر والخير وإقبالهم على الإسهام فيها لكسب الأجر والثواب.

وقال الدكتور الدرعي إن الهيئة تحرص على إجراء الصيانة الدورية الشاملة للمساجد وأجهزة التكييف والصوت والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى تفقد متطلباتها اليومية وتوفيرها بالصورة العاجلة عبر استراتيجية متكاملة تضم فرق عمل متخصصة في مختلف مجالات الصيانة، مؤكداً على أئمة المساجد التواصل مع المفتشين والمسؤولين في الهيئة لإنجاز طلبات الصيانة في أقصر وقت.