السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس «الشؤون الإسلامية» يتفقد المساجد عقب الحالة الجوية

عمر الدرعي خلال تفقده المساجد (من المصدر)
20 ابريل 2024 01:51

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار
حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

تفقد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عدداً من المساجد في الدولة واطمأن على أحوالها وعدم تأثرها سلباً عقب الحالة الجوية التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية وصاحبها هطول الأمطار الغزيرة، ووقف على مدى جاهزيتها لاستقبال المصلين بصورة ترضي الطموحات وتمكنهم من أداء صلواتهم بطمأنينة وخشوع، مؤكداً ضرورة متابعة كل متطلباتها وتوفير كل مستلزماتها وتهيئتها بصورة متكاملة تمكنها من أداء رسالتها الحضارية في المجتمع باعتبارها مصدر إشعاع إيماني وعلمي واجتماعي، داعياً الله أن تكون هذه الأمطار غيثاً نافعاً.
وأكد الدكتور الدرعي على العناية الكبيرة التي تحظى بها بيوت الله من القيادة الرشيدة وحرصها على الارتقاء بها عمراناً ورسالة، مشيداً بالدعم الكبير للهيئة والمساجد من القيادة الرشيدة ومتابعتهم لكل شؤونها لتؤدي دورها في المجتمع بكفاءة، مثمناً المشاركة الفاعلة في عمارة المساجد من أهل البر والخير وإقبالهم على الإسهام فيها لكسب الأجر والثواب.
وقال الدكتور الدرعي إن الهيئة تحرص على إجراء الصيانة الدورية الشاملة للمساجد وأجهزة التكييف والصوت والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى تفقد متطلباتها اليومية وتوفيرها بالصورة العاجلة عبر استراتيجية متكاملة تضم فرق عمل متخصصة في مختلف مجالات الصيانة، مؤكداً على أئمة المساجد التواصل مع المفتشين والمسؤولين في الهيئة لإنجاز طلبات الصيانة في أقصر وقت.

الحالة الجوية
المنخفض الجوي
الإمارات
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
عمر حبتور الدرعي
هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف
آخر الأخبار
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
اليوم 11:11
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
الرياضة
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
اليوم 11:00
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
الترفيه
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
اليوم 10:53
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
الرياضة
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
اليوم 10:43
«كلاسيكو المليار» بين «الريال» و«البارسا»!
الرياضة
«كلاسيكو المليار» بين «الريال» و«البارسا»!
اليوم 10:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©