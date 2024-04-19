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رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي التطورات الإقليمية والدولية

رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي التطورات الإقليمية والدولية
20 ابريل 2024 00:05

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بحثا خلاله علاقات الصداقة ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
كما تناول الجانبان، خلال الاتصال، مخرجات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، والذي يهدف إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لدفع مساعي السلام الخاصة بالسودان، بجانب تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية والتحديات التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق، مؤكدين في هذا السياق أهمية العودة إلى المسار السياسي والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوداني، ويلبي تطلعاته نحو التنمية والازدهار.
واستعرض سموه والرئيس الفرنسي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، مشددين في هذا السياق على أن الحلول السلمية والحوار هما السبيل للتسوية ومعالجة مختلف القضايا والأزمات التي تشهدها العديد من مناطق العالم والتي تهدد السلام والاستقرار الدوليين.
كانت دولة الإمارات قد تعهدت، خلال مشاركتها في «مؤتمر باريس»، بتقديم مائة مليون دولار أميركي لدعم الجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار، وذلك في إطار مساعيها الهادفة إلى التخفيف من حدة الظروف الإنسانية في السودان ودول الجوار، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الإغاثية الموجهة للمتأثرين بالنزاع، والتي اشتملت على الإمدادات الطبية والغذائية والإغاثية، 150 مليون دولار، بجانب افتتاح مستشفى ميداني متكامل في مدينة "آبشي" في جمهورية تشاد، ويعد الثاني الذي تشيده دولة الإمارات دعماً للاجئين السودانيين بتكلفة 20 مليون دولار.

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