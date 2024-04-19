السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ الحاصلين على جائزة أبوظبي

رئيس الدولة يهنئ الحاصلين على جائزة أبوظبي
20 ابريل 2024 00:23

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحاصلين على جائزة أبوظبي في دورتها الحادية عشرة.
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «أشكرهم على جهودهم المخلصة وتفانيهم في خدمة المجتمع».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الحاصلين على الجائزة «جسدوا بعطائهم وإيثارهم القيم الأصيلة للإمارات ومؤسسها الشيخ زايد، طيب الله ثراه. ستظل أعمالهم الخيرة مصدر إلهام للجميع».
وكرم سموه، الجمعة، ثماني شخصيات قدمت أعمالاً قيمة لمجتمع الإمارات بجائزة أبوظبي في دورتها الحادية عشرة.

أخبار ذات صلة
«جائزة أبوظبي».. وفاء لرموز العطاء
رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الفرنسي التطورات الإقليمية والدولية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
جائزة أبوظبي
تكريم
تكريم الفائزين
آخر الأخبار
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
الرياضة
ماركينيوس يختار «المثل الأعلى»
اليوم 11:20
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» توافق على لقاح ضد الكوليرا
اليوم 11:11
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
الرياضة
سواريز يترقب «المنافس المفضل»
اليوم 11:00
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
الترفيه
افتتاح معرض بينالي البندقية للجمهور بتقديم جوائز الأسد الذهبي
اليوم 10:53
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
الرياضة
جوندوجان وأراوخو.. «الأزمة انتهت»!
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©