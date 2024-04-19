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رئيس وزراء رومانيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير

رئيس وزراء رومانيا خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير (وام)
20 ابريل 2024 01:50

أبوظبي (وام)

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زار معالي أيون مارسيل تشيولاكو، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه سلطان محمد ماجد العلي، سفير الدولة لدى رومانيا، وبوغدان أوكتافيان باديكا، سفير جمهورية رومانيا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في رومانيا، والوفد المرافق، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.
واستهل معاليه والوفد المرافق له جولتهم في الجامع بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم الذي ساهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.
وتجول معاليه والوفد المرافق له، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التقارب مع مختلف ثقافات العالم، وما يتميز به عن غيره من دور العبادة.
واطلع معاليه والوفد المرافق له على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية، التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.
وفي ختام الزيارة تم إهداء الضيف نسخة من كتاب «فضاءات من نور» أحد إصدارات المركز، الذي يضم عدداً من الصور المتميزة والفائزة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري.

الإمارات
رومانيا
جامع الشيخ زايد الكبير
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