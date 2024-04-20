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علوم الدار

الطقس المتوقع على الدولة حتى 24 أبريل الجاري

الطقس المتوقع على الدولة حتى 24 أبريل الجاري
20 ابريل 2024 13:20

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن تراوح الحالة الجوية في الأيام المقبلة بين الخفيفة والمتوسطة السريعة.

وأوضح المركز أنه تتوفر اليوم السبت فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية على الجبال شرقا بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار،وبعد غد الاثنين تتوفر فرصة سقوط أمطار خفيفة ليلاً على الجزر وبعض المناطق الغربية.

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وذكر المركز -في بيانه حول الحالة الجوية في الأيام المقبلة- أنه تتوفر فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء المقبل على بعض المناطق وقد تكون غزيرة أحياناً على مناطق محدودة خاصة شرقاً، ويوم الأربعاء هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشرقية نهاراً.

 

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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