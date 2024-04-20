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«زايد العليا لأصحاب الهمم» تطلق خدمة تقييم وتشخيص الحالات بمستشفى الظنة

«زايد العليا لأصحاب الهمم» تطلق خدمة تقييم وتشخيص الحالات بمستشفى الظنة
20 ابريل 2024 14:03

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن إطلاق خدمة التقييم والتشخيص لتقييم الحالات بمستشفى الظنة بمدينة الظنة بمنطقة الظفرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع «أدنوك»، بهدف تسهيل حصول أصحاب الهمم على خدمات التشخيص الشامل وفق الممارسات المعمول بها بالمؤسسة، وتشخيص أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، وفق آليه موحدة معتمدة من قبل المؤسسة.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس بمقر مستشفى الظنة، بحضور عبد الله الحميدان أمين عام المؤسسة، وسعيد سالم المزروعي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المواطنين بديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين من مؤسسة زايد العليا ومجموعة أدنوك ومستشفى الظنة، إضافة إلى عدد أصحاب الهمم وأولياء أمورهم.

وأكد عبد الله الحميدان أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تؤمن بحتمية وضرورة التعاون البناء بين مراكزها ومراكز تقديم الخدمات لأصحاب الهمم، بما فيها المستشفيات، لأن هذا التعاون يخدم مصلحة الطرفين وأهدافهما المشتركة في تمكن أصحاب الهمم وجعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع.

وقال في الكلمة التي ألقاها خلال الإعلان عن تدشين الخدمة إنهم سعداء اليوم بتتويج تلك الجهود وهذه الرغبة المشتركة في توفير خدمة التشخيص والتقييم في مستشفى الظنة، الأمر الذي يسهم في تسهيل وصول الأسرة وحصول أصحاب الهمم على خدمات التشخيص الشامل وفق الممارسات المعمول بها بالمؤسسة، وضمان تشخيص أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي وفق آليه موحدة معتمدة من قبل المؤسسة، مشيراً إلى أن تلك المبادرة تسهم في الوصول إلى تشخيص دقيق، وذلك لتوفر التخصصات الطبية المتنوعة والطاقم التشخيصي النفسي التربوي ضمن مظلة واحدة.

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وتمنى عبد الله الحميدان تحقيق الأهداف المرجوة من إطلاق تلك الخدمة، والمساهمة في تقديم أرقى سبل الرعاية والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم، لاسيما من قاطني منطقة الظفرة

ويوفر المشروع الخدمة لأهالي منطقة الظفرة بحسب توجيهات القيادة الرشيدة، ويهدف إلى اعتماد توفير خدمة التشخيص الشامل في المستشفيات لجميع مناطق الظفرة ومستشفياتها، بحيث يسهم وجود الخدمة بشكل دائم في المستشفيات في الكشف المبكر عن الإعاقات وسهولة وصول الأسرة للخدمات في مكان سكنها، وتشخيص دقيق لأصحاب الهمم مرتبط بالتخصصات الطبية، وتطوير آلية التشخيص والكشف عن إعاقات بربطها بالأسباب الطبية وفق التشريعات المعمول بها في المؤسسة.

ويعمل المشروع على تغطية نقص التخصصات في التقييم الشامل بمنطقة الظفرة (مثل اخصائي أعصاب، إخصائي عظام، إخصائي امراض وراثية وجينية، اختصاصي سمع وبصر)، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمكانية في الظفرة.

وقامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بنقل تجربتها في التقييم الشامل إلى قسم التقييم في مستشفى الظنة، بالإضافة إلى مباشرة تدريب عدد 7 اختصاصيين على آليات وسياسات وأساليب التشخيص والتقييم المتعبة في المؤسسة وفي طور استكمال البرنامج التدريبي.

المصدر: وام
زايد العليا لأصحاب الهمم
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