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علوم الدار

ألمانيا تطالب المجتمع الدولي بتوريد مزيد من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا

ألمانيا تطالب المجتمع الدولي بتوريد مزيد من الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا
20 ابريل 2024 16:40

 طالب روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، المجتمع الدولي بتوريد المزيد من الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا على الفور.
 وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني «زد دي إف»، قال هابيك في مولدوفا، في وقت متأخر مساء أمس الجمعة بعد زيارته لأوكرانيا:«ثمة فجوة موجودة الآن، لكنها محدودة».
 وأضاف السياسي الذي ينتمي لحزب الخضر، ويشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ:«الوضع متوتر حقاً في الوقت الحالي. هذا يعني أن جميع الدول التي يمكنها المساعدة يجب أن تساعد الآن، وليس في غضون خمسة أشهر، أو عشرة أشهر». 
وأعرب هابيك عن أمله في أن تعلن الولايات المتحدة استعدادها أن تقدم لأوكرانيا جزءاً من أنظمة الدفاع الجوي طراز باتريوت الموجودة لديها، والبالغ عددها 60 نظاماً.
 ورأى هابيك أن الأمور ستتحسن بحلول الصيف، وقال إن أوكرانيا تعلم أنها في مرحلة صعبة، «لكنها مرحلة».
 

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